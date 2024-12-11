AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin TRT Haber ekip aracına saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz. TRT'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propagandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz."
Son Dakika › Politika › Çelik'ten PKK/YPG Saldırısına Lanet - Son Dakika
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