Çelik: Terörle Mücadele Kararlılıkla Sürecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terörle mücadele kararlılıkla sürecektir"
"Sayın Bahçeli güçlü bir inisiyatif ortaya koydu. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Terör odaklarıyla müzakere asla yok"
"Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye'dir"
ANKARA (İHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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