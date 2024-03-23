31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken ASAL Araştırma, CHP'nin kalesi İzmir'de 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Ankete göre; CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 45.5'lik kesimin desteğini alırken, AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise yüzde 35.8'de kaldı. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'nin 6.9 ile yarışa havlu attığı görülürken, DEM Parti'nin adayı Akın Birdal ise ankete katılanların yüzde 5.3'ünün desteğini alabildi.
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Güler, çocuklara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehit polis Serkan Saka'nın evini ziyaret eden Güler, aileyle sohbet etti. Bakan Güler, Bayburt merkezde vatandaşlarla sohbet edip esnafa ziyarette bulundu ve Aydıntepe ilçesindeki sanayi tesislerini inceledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 7/24 saat çalışmalara ve hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarından aranan 41 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Yakalanan şahıslardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 700 olimpik havuz yapıldığını ve 100'ünün inşaatının devam ettiğini açıkladı. Bak, Muğla'da yapılan ziyarette Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın seçim sürecinde Muğla'ya güçlü bir hava getirdiğini belirtti. Bak, Muğla'yı sporun şehri yapacaklarını ve hizmetlerin devam edeceğini söyledi.
İzmir'de gerçekleştirilen Mahzen-13 operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, İzmir, Mersin ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, senet ve uyuşturucu ele geçirildi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak seçim çalışmalarını sürdürmek üzere Eyyübiye ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Önen, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin adaylarına destek istedi.
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