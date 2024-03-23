Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP'nin kalesi olarak tabir edilen İzmir'de yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete göre; CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 45.5 ile ipi göğüslerken AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yüzde 35.8'de kaldı.

23.03.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken ASAL Araştırma, CHP'nin kalesi İzmir'de 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 10 PUAN

Ankete göre; CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 45.5'lik kesimin desteğini alırken, AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise yüzde 35.8'de kaldı. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'nin 6.9 ile yarışa havlu attığı görülürken, DEM Parti'nin adayı Akın Birdal ise ankete katılanların yüzde 5.3'ünün desteğini alabildi.

  • %45.5 Cemil Tugay ~ CHP
  • %35,8 Hamza Dağ ~ AKP
  • %6,9Ümit Özlale ~ İYİP
  • %5,3Akın Birdal ~ DEM
  • %2,2Naşit Birgüvi ~ ZP
  • %1,2Cemil Arıkan ~ YRP
Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç

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Son Dakika Politika Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Numan Koca: Genel secımlerde Allahın ıznı ıle ızmır Akp nın 21 56 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Şeyinize kına yakın 10 22 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Kana yakın 3 18 Yanıtla

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