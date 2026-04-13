Cenazesi düzenlenen Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı

13.04.2026 14:56
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, vefatının ardından düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törende Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Namaz vakti Cindoruk'un naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirilirken, görevli polisler tabutun başında nöbet tuttu.

Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, dua ederken, çocukları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Cindoruk'un yakınlarından helallik alındı, dualar edildi. Bu sırada bazı katılımcıların gözyaşı döktüğü görüldü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, omuz verdiği tabut, tören mangası eşliğinde cenaze aracına bindirildi.

Cindoruk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Bilgeliğinden ve siyasete yönelik değerlendirmelerinden istifade ettik"

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel, Cindoruk'un Yassıada yargılamalarının genç avukatı, Süleyman Demirel'in ömür boyu yol ve siyaset arkadaşı, meclis başkanı olduğunu ifade etti.

Siyasetin hep tıkandığı zamanlarda kritik roller üstlenen çok önemli bir ismi kaybettiklerini anlatan Özel, "Hepimiz kendisine ayrı bir saygı duyuyoruz. Bilgeliğinden ve siyasete yönelik değerlendirmelerinden her zaman istifade ettik. Demirel ailesinin, siyaset arkadaşlarının, Türkiye'nin başı sağ olsun. Bugün cenazesinde çok sayıda genel başkanımızla siyaset insanıyla bir arada olduk. Vatandaşların kendisine uzun süredir aktif siyasette olmamasına rağmen duydukları sevgi hepimize, 'Allah hepimize böyle bir cenaze nasip etsin.' dedirtecek şekildeydi." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Cindoruk'un kendisinden sonra yetişen bütün siyasilere yol gösterici olma vasfıyla önemli hizmetlerde bulunduğunu ve konuşmalarından, sohbetlerinden ziyadesiyle feyz aldıkları çok büyük bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

Türk demokrasisinin kendisini savunan önemli bir avukatı kaybettiğini belirten Dervişoğlu, "Yaşı kaç olursa olsun, konumu ne olursa olsun onun için siyaset bir hırs alanı değildi. Zaten Türk siyasetinde 70 yıldır var olan Sayın Hüsamettin Cindoruk ancak iki kez milletvekili olmayı talep etmiş biriydi. Onun için önemli olan şey hizmet etmek ve Türk milletine hizmetkar olabilmekti. Tekrar altını çiziyorum, Türk demokrasisi gerçek avukatını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, Cindoruk'un giderken bile insanları birleştiren bir şahsiyet olarak hem belleklerde hem yüreklerde yer edeceğini kaydederek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene, Cindoruk'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset dünyasından isimler ve vatandaşlar da katıldı.

Öte yandan, Cindoruk'un ailesinin bugün Taksim Divan Otel'de taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

