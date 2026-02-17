Cenevre'de Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Sürüyor - Son Dakika
Cenevre'de Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Sürüyor

Cenevre'de Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Sürüyor
17.02.2026 23:23
Cenevre'deki üçlü görüşmelerin ilk günü sona erdi, yarın devam edeceği bildirildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD arabuluculuğunda Rusya- Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ilk günü sona erirken, görüşmelere yarın devam edileceği açıklandı.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD arabuluculuğunda yeni bir müzakere turu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Ukraynalı ve Rus yetkililerin ilk günkü görüşmeleri sona erdi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, temasların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cenevre'deki üçlü görüşmelerin ilk günü sona erdi. Ortak toplantının ardından konu başlıklarına göre ayrılmış gruplar halinde çalışmaya devam ettik. Tartışmalar, pratik konulara ve muhtemel çözümlerin mekanizmalarına odaklandı. Hem siyasi hem de askeri kanatlar, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Yapıcı angajmanları ve istikrarlı bir tempoda çalışmaya hazır olmaları nedeniyle Amerikalı partnerlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Müzakerelerin ilk günü elde edilen sonuçları Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e rapor edeceklerini ifade eden Umerov, "Siyasi ve askeri gruplar, çalışmalarını yarın sabah sürdürecek" dedi.

Görüşmeler "çok gergin" geçti

Rus müzakere heyetine yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, görüşmelerin "çok gergin" geçtiği iddia edilirken, görüşmelerin ilk gününün 6 saat sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Görüşmeler şu an sona erdi ve yarın devam edilmesine karar verildi" denildi.

Zelenskiy: "Ukrayna halkı, Donbas'ın teslim edilmesini içeren bir barış antlaşmasını kabul etmez"

Görüşmelerde Rus tarafının Donbas bölgesine ilişkin taleplerini sürdürdüğü iddia edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ın Rusya'ya teslim edilmesinin halk tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi. Yaklaşık yüzde 10'u hala Ukrayna kontrolünde olan bölgeye ilişkin açıklamasında Zelenskiy, Ukrayna'nın Donbas'tan çekilmesini ve Donbas'ın egemenliğinin Rusya'ya verilmesinin muhtemel bir referandumda Ukrayna halkı tarafından destekleneceğine inanmadığını söyledi. Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmeler devam ederken verdiği bir mülakatta, ABD ve Ukrayna'nın barış şartlarının referanduma sunularak Ukrayna halkının onayının aranması konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Görüşmeye katılan isimler

Üçlü görüşmelerde arabuluculuğu ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki Amerikan heyeti gerçekleştirdi. Görüşmelerde Ukrayna heyetine Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov liderlik ederken, Rus heyetinin liderliğini ise Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy üstlendi. Masada hem Ukrayna hem de Rusya tarafından üst düzey askeri yetkililer de yer aldı.

Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğundaki doğrudan görüşmeler için daha önce 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti. Ukrayna'daki savaşın dördüncü yıl dönümüne birkaç gün kala gerçekleşen temasların yarın devam etmesi planlanıyor. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Donbas, Rusya, Son Dakika

