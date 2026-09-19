CENTCOM, Hürmüz üzerinden 1 milyar varilden fazla petrol sevkiyatına destek verdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, "CENTCOM güçleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün sevk edilmesine destek oldu. İran, demir gibi sağlam ablukamız sayesinde sıfır varil petrol ihraç etti" dedi.

CENTCOM, ABD ordusunun İran'a yönelik deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. CENTCOM Komutanı Brad Cooper, yayımladığı görüntülü mesajda, ABD güçlerinin Körfez bölgesindeki ortaklarından çıkan 1 milyar varilden fazla ham petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasına destek verdiğini söyledi. Cooper, "CENTCOM güçleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün sevk edilmesine destek oldu. Bu, son birkaç ay içinde Hürmüz Boğazı üzerinden 1 milyar varilden fazla ham petrolün taşındığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu geçişlerin, ticari gemilere sağlanan koordineli güvenlik hizmetleriyle gerçekleştirildiğini belirten Cooper, "Bu önemli başarıya, boğazdan geçen 2 binden fazla ticari gemiye koordineli koruma sağlayarak ulaştık. Açıkça görülüyor ki bir ivme oluşuyor" dedi.

Cooper ayrıca, İran güçleri tarafından döşendiğini öne sürdüğü deniz mayınlarının boğazdaki ana geçiş güzergahlarından temizlendiğini ve binlerce geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söyledi. İran'ın ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle petrol ihraç edemediğini öne süren Cooper, "İran, demir gibi sağlam ablukamız sayesinde sıfır varil petrol ihraç etti" ifadelerini kullandı. Cooper ayrıca, son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol, ticari yük ve sıvılaştırılmış doğal gaz miktarının, son altı ayın herhangi bir döneminden daha yüksek olduğunu açıkladı.

CENTCOM Komutanı, ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bölgedeki hava savunmasını güçlendiriyor, yeni bir koalisyon taarruz dronları birimi oluşturuyor ve Hürmüz Boğazı ile çevresindeki suları açık ve tehditlerden arındırılmış halde tutuyoruz" dedi.