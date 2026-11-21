ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde ABD'ye ait F-16 tipi savaş uçağına müdahale ettiği, uçağın hasar gördüğü ve pilotun acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD ordusu, İran basınında yer alan, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde uçan ABD'ye ait bir savaş uçağına müdahale ettiği ve uçağın hasar gördüğü yönündeki iddiaları yalanladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) dün ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağını hedef aldığı ve uçağa hasar verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İran dün herhangi bir F-16 savaş uçağına kesinlikle saldırmadı. Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçakları güvende" ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu IRIB'in haberinde, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzenin ABD'ye ait F-16 savaş uçağının yakınında patladığı ve uçağın hasar gördüğü öne sürülmüştü. Haberde, pilotun görevini sonlandırarak yakındaki havalimanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtilmişti.