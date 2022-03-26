Çernihiv Belediye Başkanı Atroşenko: "Nüfusun yarısından fazlası Çernihiv'i terk etti" - Son Dakika

Ukrayna'nın Belarus sınırındaki şehri Çernihiv Belediye Başkanı Vladislav Atroşenko, nüfusun yarısından fazlasının Çernihiv'i terk ettiğiri açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivillerin de bölgeden tahliyesi sürüyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentinde de şehrinden ayrılanların sayısı, şehirde kalanları geçti. Konuya ilişkin açıklama Çernihiv Belediye Başkanı Vladislav Atroşenko tarafından yapıldı. Atroşenko, "Şehri tamamen yok ettiler. Yıkılmayan evlerdeki insanları saymak daha kolay. 200'den fazla sivil vatandaş hayatını kaybetti. Şehirde 290 bin kişiden 120-130 bin kişi kaldı. Şehir yönetimi yerinde çalışıyor ve ordumuzu destekliyor. Kimse şehri verme niyetinde değil" ifadelerini kullandı. - KİEV