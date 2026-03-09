Cevdet Yılmaz, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı

Cevdet Yılmaz, Çevrimiçi Liderler Toplantısı\'na Katıldı
09.03.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesi için düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Toplantıda Türkiye'nin önceliğinin bölgesel istikrar ve savaşın sona ermesi olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Yayılma riski giderek artan savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesine yönelik çalışmaları gözden geçirmek amacıyla, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldık. Bölgemizdeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir. Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde barışın tesis edilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika

Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
Meksika’da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi Baal heykeli yakıldı Meksika'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı

18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 19:51:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.