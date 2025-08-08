Cevdet Yılmaz'dan Erenköy Direnişi ve Cengiz Topel Anması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61. yılında Erenköy Direnişi'ni ve Rumlar tarafından şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin ilk hava harp şehidi, Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i, Kıbrıs semalarında canını hiçe sayarak verdiği kahramanca mücadelenin 61. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan 8 Ağustos Erenköy Direnişi'nde canlarını ortaya koyarak destan yazan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."