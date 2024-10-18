Cevdet Yılmaz'dan Fuat Keyman için başsağlığı mesajı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilkent Üniversitesinden doktora hocam Prof. Dr. Fuat Keyman'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm akademi camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.