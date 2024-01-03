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Cevdet Yılmaz'dan İran'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan İran'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'daki Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Yılmaz, terörün son bulması için ortak bir mücadele zemininin inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz\'dan İran\'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı
03.01.2024 - 19:20,  Güncelleme: 19:22
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde barışın, huzurun tesis edilmesi ve terörün son bulması için tüm insanlık olarak ortak ve kararlı bir mücadele zeminini hep birlikte inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz'dan İran'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı - Son Dakika
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