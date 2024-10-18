Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray- Ankara kara yolunda otobüsün devrildiği kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz'dan Otobüs Kazası için Başsağlığı - Son Dakika
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