Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz'dan Recai Kutan için başsağlığı - Son Dakika
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