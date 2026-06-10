Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Buluştu - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Buluştu

Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Buluştu
10.06.2026 20:36
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu. Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Buluştu - Son Dakika

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