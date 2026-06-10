CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Yılmaz, gerçekleşen görüşmeye ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu. Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz Ekonomi Kurulu ile Toplandı - Son Dakika
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