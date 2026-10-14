Cevdet Yılmaz, Fatih selinde hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Fatih selinde hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi

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Cevdet Yılmaz, Fatih selinde hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fatih'te sağanak sonrası sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi. Yılmaz, il genelinde şiddetli yağıştan etkilenenlere geçmiş olsun dileyerek resmi uyarılara uyulmasını ve tedbirli olunmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Fatih ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileyerek, "Sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Fatih'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, il genelinde şiddetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın afetten olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını ilk andan itibaren sürdürmektedir. Lütfen resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarıları dikkate alalım, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: DHA
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