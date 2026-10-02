Cevdet Yılmaz, Filo Jet faciasında kaybolanların aileleriyle Lefkoşa'da görüştü - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Filo Jet faciasında kaybolanların aileleriyle Lefkoşa'da görüştü

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Cevdet Yılmaz, Filo Jet faciasında kaybolanların aileleriyle Lefkoşa\'da görüştü
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Cevdet Yılmaz, KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolanların aileleriyle Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmede ailelere facia sonrası çalışmalara ilişkin bilgi verildi, kayıp yakınlarının talep ve beklentileri dinlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunduğu KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolan kişilerin aileleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen görüşmede, facianın ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin ailelere bilgi verildi, kayıp yakınlarının talep ve beklentileri dinlendi.

Görüşmede KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Kaynak: İHA
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