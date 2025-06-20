Cevdet Yılmaz KKTC\'ye Resmi Ziyaret

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir dizi program kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Her ziyaretimizde Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlü bağları, samimi kardeşliği ve karşılıklı dayanışmayı bir kez daha derinden hissediyoruz. Bugünkü temaslarımızda, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile bir araya gelecek; KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasına yönelik atacağımız adımları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.