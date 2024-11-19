Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşılayarak heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı'nı Ağırladı - Son Dakika
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