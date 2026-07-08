NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin Başarılı Ev Sahipliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin "Ülkemizde düzenlenen bu önemli zirve, hem içerik hem de organizasyon kalitesi bakımından başarıyla icra edildi. Türkiye, güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zirve'nin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde düzenlenen bu önemli zirve, hem içerik hem de organizasyon kalitesi bakımından başarıyla icra edildi. Türkiye, güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu. Zirvenin ülkemiz, bölgemiz ve İttifak için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımızı ve katkı sunan herkesi tebrik ediyorum."