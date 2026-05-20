Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı ile Görüştü

20.05.2026 17:46
Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı ile ilişkileri geliştirmek ve kalıcı ateşkesi desteklemek amacıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti vesilesiyle Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında çalışma yemeği düzenlendi. Görüşmelere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

"Kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaları desteklemeyi sürdürüyoruz"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, Türkiye'nin Sudan ile ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ileriye taşımaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Sudan'ın birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hem bölgesel istikrar hem de Afrika'nın huzur ve güvenliği açısından son derece önemli görüyoruz. Bölgede çatışmaların sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasi temelindeki tüm uluslararası çabaları da desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye olarak Sudan halkının yanında olmaya, yeniden imar ve kalkınma sürecine katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek ve ortak vizyonumuzu somut adımlarla pekiştirecek önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

