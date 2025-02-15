Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, Gerçekçi Politikalarla İnşa Edilecek

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye Yüzyılı'nı, insanımıza hiçbir şey kazandırmayacak ideolojik yaklaşımlar ve karamsarlık ile değil, gerçekçi politikalar ve umutla inşa edeceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk kuralları içinde ifade özgürlüğü ve eleştiri yapabilmek temel bir hak olduğu gibi, yapılan eleştiriyi eleştirmek de aynı ölçüde temel bir haktır. Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz. Adli soruşturmalar ise hukukun konusudur ve bağımsız yargı tarafından kendi mecrasında karara bağlanacaktır. Demokratik siyasette temel bir düstur olarak gördüğümüz istişare yaklaşımı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun her kesimini dinlemeye, ülkemizin geleceği için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Geniş toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerini, milletimizin çizdiği rotayı siyasetimizde esas almayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, insanımıza hiçbir şey kazandırmayacak ideolojik yaklaşımlar ve karamsarlık ile değil, gerçekçi politikalar ve umutla inşa edeceğiz. Son 23 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile her alanda büyük mesafeler alan ülkemizi, daha ileriye taşıyacak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Dünyanın ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik olarak içinden geçtiği bu kritik dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vurgulandığı üzere iç cephemizi güçlendirmeye, kapsayıcı demokratik siyaset ile hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.