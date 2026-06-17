Cevdet Yılmaz ve Tarık Mitri Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, "İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine yönelik her saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Biz de bu bağlamda Sayın Mitri ile görüşmemizde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgemizde yol açtığı insani yıkım başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Türkiye, dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir. Bunun yanı sıra ekonomi, enerji ve savunma alanlarındaki iş birliğimizin geliştirilmesi, Lübnan'da tüm kesimleri kuşatan kapsayıcı politikaların güçlendirilmesi ve Suriye'nin istikrarına katkı sağlayacak ortak çalışmalar öncelikli başlıklarımız arasındadır. TİKA, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla yürütülen insani yardım faaliyetlerinin devamı da bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Sayın Mitri'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Lübnan'ın ve bölgemizin huzuru, istikrarı ve refahı için yürüttüğümüz iş birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.