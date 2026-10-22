Cevdet Yılmaz yarın Macaristan'da 1956 Macar Devrimi anma törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla yarın Macaristan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Macaristan'a gidecek. Yılmaz'ın 23 Ekim'deki programı kapsamında Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile Macaristan Parlamentosu'nda görüşmesi, ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka'nın devlet başkanlarıyla bir araya geleceği planlanıyor.

Cevdet Yılmaz, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Macaristan Parlamentosu'nda düzenlenecek 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı Anma Töreni oturumunda da yer alacak.

Yılmaz'ın programı kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve Budapeşte Büyükelçiliği'nde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de öngörülüyor.