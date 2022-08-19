Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Kurum: 'Tuz Gölü'ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik' - Son Dakika

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