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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › GAZİANTEP - Bakan Kurum: 'Arıtma tesisi Nizip'in 40-50 yıllık problemini kökten çözmüş olacak' - Son Dakika

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