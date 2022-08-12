Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelişi
İstiklal Marşı okunması
Tanıtım filmleri izletilmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahneye çıkışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)
Son Dakika › Politika › GAZİANTEP - Bakan Kurum: 'Arıtma tesisi Nizip'in 40-50 yıllık problemini kökten çözmüş olacak' - Son Dakika