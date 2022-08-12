GAZİANTEP - Bakan Kurum: "Arıtma tesisi Nizip'in 40-50 yıllık problemini kökten çözmüş olacak" - Son Dakika
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GAZİANTEP - Bakan Kurum: "Arıtma tesisi Nizip'in 40-50 yıllık problemini kökten çözmüş olacak"

12.08.2022 19:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelişi İstiklal Marşı okunması Tanıtım filmleri izletilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahneye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelişi

İstiklal Marşı okunması

Tanıtım filmleri izletilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahneye çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)

YORUMLAR
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Bakan Kurum'dan Başkan Şahin'e 'Atom Karınca' benzetmesi Bakan Kurum'dan Başkan Şahin'e 'Atom Karınca' benzetmesi Bakan Kurum, Gaziantep'te (2) Bakan Kurum, Gaziantep'te (2)
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika GAZİANTEP - Bakan Kurum: 'Arıtma tesisi Nizip'in 40-50 yıllık problemini kökten çözmüş olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Bakan Kurum: "Arıtma tesisi Nizip'in 40-50 yıllık problemini kökten çözmüş olacak" - Son Dakika
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