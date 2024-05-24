Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği\'ne seçildi

Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği (TBB) üyeliğine seçildi. Aydar ile Önük beş yıllık görev süresince TBB'de Adana'yı temsil edecekler.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından, Türk Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Adana'yı temsil edecek üye seçimi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile 15 ilçenin belediye meclis üyeleri katıldı.

Divanı Başkan Karalar yönetti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın divan başkanlığı yaptığı oturumda Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay katip üyelik yaptı. Seçimde belediye başkanları ve meclis üyeleri oy kullandı. Seçimde belediye başkanları ile meclis üyeleri oy kullandı.

CHP Gurubunun listesi kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) oluşan Cumhur İttifakı'nın listeleri yarıştı. 15 asil ve 8 yedek üyenin gizli oyla seçildiği oylama sonucunda, CHP grubunun teklif ettiği liste 192 oy alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakının listesi ise 149 oy aldı.

"TBB'de bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Türk Belediyeler Birliği'nde Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Beş yıl boyunca Türk Belediyeler Birliği'nde belediye başkanlarımız ve göreve seçilen meclis üyelerimiz ile beraber Adana'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Doğal üye olarak seçildiğim birlikte, Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, yol arkadaşım İlker Önük ile beraber bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu göreve seçilen birbirinden değerli belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyor, Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Seçim sonucunda oluşan liste şöyle:

Doğal Üyeler;

Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ali Demirçalı, Emrah Kozay, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı

Kazanan asil üyeler;

İlker Önük, Kasım Karaköse, Ali Bedrettin Karataş, Erdinç Altıok, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Cömert Özen, Ertan Sümer, Cafer Boyraz, Halil Çağdaş Kaya, Güngör Geçer, Erkin Ali Doygun, Nazlı Pınar Ünlü, Özgür Altıok, Gizem Güneşer - ADANA