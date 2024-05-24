Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği'ne seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği'ne seçildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği\'ne seçildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük, Türk Belediyeler Birliği (TBB) üyeliğine seçildi. Aydar ile Önük, beş yıllık görev süresince TBB'de Adana'yı temsil edecekler.

24.05.2024 09:42  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği (TBB) üyeliğine seçildi. Aydar ile Önük beş yıllık görev süresince TBB'de Adana'yı temsil edecekler.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından, Türk Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Adana'yı temsil edecek üye seçimi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile 15 ilçenin belediye meclis üyeleri katıldı.

Divanı Başkan Karalar yönetti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın divan başkanlığı yaptığı oturumda Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay katip üyelik yaptı. Seçimde belediye başkanları ve meclis üyeleri oy kullandı. Seçimde belediye başkanları ile meclis üyeleri oy kullandı.

CHP Gurubunun listesi kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) oluşan Cumhur İttifakı'nın listeleri yarıştı. 15 asil ve 8 yedek üyenin gizli oyla seçildiği oylama sonucunda, CHP grubunun teklif ettiği liste 192 oy alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakının listesi ise 149 oy aldı.

"TBB'de bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Türk Belediyeler Birliği'nde Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Beş yıl boyunca Türk Belediyeler Birliği'nde belediye başkanlarımız ve göreve seçilen meclis üyelerimiz ile beraber Adana'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Doğal üye olarak seçildiğim birlikte, Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, yol arkadaşım İlker Önük ile beraber bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu göreve seçilen birbirinden değerli belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyor, Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Seçim sonucunda oluşan liste şöyle:

Doğal Üyeler;

Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ali Demirçalı, Emrah Kozay, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı

Kazanan asil üyeler;

İlker Önük, Kasım Karaköse, Ali Bedrettin Karataş, Erdinç Altıok, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Cömert Özen, Ertan Sümer, Cafer Boyraz, Halil Çağdaş Kaya, Güngör Geçer, Erkin Ali Doygun, Nazlı Pınar Ünlü, Özgür Altıok, Gizem Güneşer - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği'ne seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük Türk Belediyeler Birliği'ne seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement