Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında yapacakları görüşmeleri, yılbaşı nedeniyle açık görüş şeklinde gerçekleştirebileceklerini duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Bakan Tunç, cezaevlerinde açık görüş için tarih verdi - Son Dakika
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