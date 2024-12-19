Bakan Tunç, cezaevlerinde açık görüş için tarih verdi

Politika

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında yapacakları görüşmeleri, yılbaşı nedeniyle açık görüş şeklinde gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.