Cezayir, İspanya ile 20 yıllık Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını Askıya Aldı - Son Dakika
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Cezayir, İspanya ile 20 yıllık Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını Askıya Aldı

08.06.2022 23:31
Cezayir, İspanya ile 20 yıllık Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını Askıya Aldı

Cezayir, 8 Ekim 2002'de İspanya ile yaptığı yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadele konularını da kapsayan 20 yıllık "Dostluk, İyi Komşuluk ve İş birliği Antlaşması"nın askıya alındığı bildirildi.

Cezayir, 8 Ekim 2002'de İspanya ile yaptığı yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadele konularını da kapsayan 20 yıllık "Dostluk, İyi Komşuluk ve İş birliği Antlaşması"nın askıya alındığı bildirildi.

Cezayir, hiçbir gerekçe göstermeden 8 Ekim 2002'de İspanya ile yaptığı yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadele konularını da kapsayan 20 yıllık "Dostluk, İyi Komşuluk ve İş birliği Antlaşması"nın askıya alındığı bildirildi. İspanyol diplomatik kaynakları, İspanyol hükümetinin karardan pişmanlık duyduğunu ve anlaşmanın içerik ve ilkesine olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini söyleyerek Cezayir'in kararını doğruladı. Askıya alma kararının, Batı Sahra ile ilgili İspanya ve Fas arasında yaşanan gelişmelere dayandığı düşünülüyor. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayında Madrid Büyükelçisini İspanya yönetiminin Batı Sahra ile ilgili açıklamalarını istişare etmek üzere geri çekmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'ın Batı Sahra'nın özerkliği önerisine ülkesinin destek verdiğini "Batı Sahra ihtilafına temel ve tek çözüm" olarak gördüklerini belirtmiş ve Fas'ın toprak bütünlüğüne tam saygı gösterdiklerinin altını çizmişti.

Cezayir, İspanyol yetkililerin Batı Sahra'ya karşı yasal ve ahlaki olmayan ve siyasi yükümlülüklerle bağdaşmayan tutumlarını haklı çıkarmaya çalıştıklarını düşünüyor. Batı Sahra'nın özerkliğinin desteklenmesinin İspanyol hükümetin yanlış gerekçeler kullanarak sömürgeci defacto politikasını sürdürmeye çalışması olarak görülüyor.

İspanya için önemli bir gaz tedarikçisi olan Cezayir'in gaz tedarik sözleşmesini bozup bozmayacağı ise bilinmezken, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun daha önce yaptığı açıklamalarda gaz tedarik sözleşmesini bozmayacağını söylemişti. - CEZAYİR

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Cezayir, İspanya ile 20 yıllık dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasını askıya aldı Cezayir, İspanya ile 20 yıllık dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasını askıya aldı AB'den İspanya ve Portekiz'in gaz fiyatlarını sınırlandırmasına onay AB'den İspanya ve Portekiz'in gaz fiyatlarını sınırlandırmasına onay
Kaynak: İHA

İspanya, Cezayir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezayir, İspanya ile 20 yıllık Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını Askıya Aldı - Son Dakika

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