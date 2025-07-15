Champs-Elysees'de Geçit Töreni Kazaları - Son Dakika
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Politika

Champs-Elysees'de Geçit Töreni Kazaları

15.07.2025 14:19
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Paris'te 14 Temmuz geçit töreninde bir askeri öğrenci kulağını keserken, atlar da düştü.

Fransa'nın başkenti Paris'in simge caddesi Champs-Elysees'de düzenlenen 14 Temmuz askeri geçit töreninde bir askeri okul öğrencisi, salladığı kılıcıyla kulağını kesti.

Fransa'nın ulusal bayramı "Bastille Günü" kapsamında başkent Paris'teki Champs-Elysees'de (Şanzelize Caddesi) yaklaşık 7 bin asker ve 150 araçla düzenlenen geleneksel askeri geçit törenine kazalar damga vurdu. Bir askeri öğrenci, yürüyüş sırasında salladığı kılıcı ile kulağını kesti. Askeri öğrenci, kulağından kan akarken yürüyüşüne devam etti. Fransız Kara Kuvvetleri askeri öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklandı.

At, süvarisiyle birlikte yere düştü

Aynı dakikalarda süvari birliğinin geçişi sırasında da iki farklı olay yaşandı. Önce bir at, binicisiz şekilde kortejden ayrılarak bulvar boyunca başıboş ilerledi. Hemen ardından başka bir at kayarak yere düştü ve süvarisini de beraberinde yere düşürdü. Süvari kısa süre içinde yeniden atına binerek yürüyüşe kaldığı yerden devam etti. Her iki olay da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bulunduğu tribünün karşısında meydana geldi ve canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı.

" Rusya'yla böyle mi savaşacağız?"

Askeri geçit töreninde yaşanan kazalar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar askeri öğrencinin disiplinine ve duruşuna övgüde bulunarak gurur duyduklarını ifade etti. Bazı kullanıcıların ise eleştirel yorumları dikkat çekti. "Törende bile ayakta duramıyorsak savaşa nasıl gideceğiz?" veya "Rusya'yla böyle mi savaşacağız?" gibi ifadelerle törenin ciddiyeti ve hazırlık seviyesi sorgulandı.

Törenden bir gün önce ise aynı askeri okuldan bir öğrenci Paris'in 17. bölgesinde bir köprüden düşerek hayatını kaybetti. Öğrencinin, geçit töreni öncesinde düzenlenen bir etkinlikten döndüğü belirtildi.

Bu yılki törene Fransız birliklerinin yanı sıra davetli ülke olarak Endonezya'dan gelen askeri birlikler de katıldı. Geçit sırasında ayrıca zırhlı araçlar, topçu sistemleri ve insansız hava araçları da sergilendi. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, 3-sayfa, Fransa, paris, Son Dakika

Son Dakika Politika Champs-Elysees'de Geçit Töreni Kazaları - Son Dakika

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