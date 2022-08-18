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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nurettin Canikli, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye taziye telefonu - Son Dakika

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