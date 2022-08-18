Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye taziye telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye taziye telefonu

18.08.2022 18:50
Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye taziye telefonu

CHP 9ĞNPQ8Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesinin vefatı nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP 9ĞNPQ8Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesinin vefatı nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nurettin Canikli, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye taziye telefonu - Son Dakika
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