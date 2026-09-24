CHP, Abant kampında parti ve parlamento yol haritalarını masaya yatıracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin hafta sonu Abant'a gerçekleştireceği kampında, parlamento ve parti gündemine ilişkin yol haritalarının değerlendirileceğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, MYK'de ülke gündemi ile dış politikayı değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı, Adalar Belediyesinin CHP'de kalması için çaba gösterdiklerini, bu konuda Yeni Parti'deki mevkidaşı Yaşar Tüzün ile hareket ettiklerini ancak başarısız olduklarını dile getirdi.

Birlikte hareket etme bilincinin kendileri açısından son derece önemli olduğuna işaret eden Sarı, ancak aynı yaklaşımı Yeni Parti'de görmediklerini savundu.

Sarı, Özel'in dünkü açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel, ya yalan söylüyor ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var. Kimse kamuoyunu yanıltmasın, kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir, değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız, önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin. Kimse bu yaklaşımın önemsiz olduğunu düşünmesin."

Sarı, yarın MYK, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle Abant'ta başlayacak kampa ilişkin, "Bu çalışmada hem parlamento gündemine hem parti gündemine ilişkin yol haritalarımız değerlendirilecek. Çeşitli konularda, sunumlar yapılacak. Yerel yönetimlerle örgütlerimizle ahlak yasasıyla ilgili 7-8 tane sunumumuz var. Bu sunumlarla beraber milletvekili arkadaşlarımızın parti siyasetine ilişkin değerlendirmeleri olacak." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına yönelik soruya Sarı, "Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemem. Belediye başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal yolculuklara da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir, onların vereceği bir karardır. Kendilerine sorun, muhatapları kendileri." yanıtını verdi.