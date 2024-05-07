CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Tanburoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, Adana halkının desteğiyle büyükşehir ve 9 ilçe belediyesini kazandıklarını belirtti.
Yerel seçimlerin geride kaldığını ifade eden Tanburoğlu, artık genel seçimlere hazırlanacaklarını dile getirdi.
Tanburoğlu, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
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