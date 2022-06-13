CHP Aliağa'da "Milletin Sesi" etkinliği düzenledi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Bu ülkede 82 milyon vatandaşımızla birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanın, insanca yaşamanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

Partisince Aliağa ilçesinde düzenlenen "Milletin Sesi" isimli programa katılan Yücel, 31 Mart yerel seçimlerinde bir değişimin önünü açtıklarını ifade etti.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yıllardın AK Parti ile yönetilen kentlerin Millet İttifakı'na mensup isimler tarafından kazanıldığını dile getiren Yücel, "Örgütlü bir mücadele veriyoruz. Bu ülkede 82 milyon vatandaşımızla birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanın, insanca yaşamanın mücadelesini veriyoruz. Çocukların yatağa aç girmediği, annelerin, babaların çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabildikleri işçinin, emeklinin, emekçinin, memurun hayatını rahat bir şekilde idame ettirdiği bir Türkiye kurmak için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Bedri Serter ile CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan da toplantıda birer konuşma yaptı.

Toplantıya, partililerin yanı sıra sendika ve STK temsilcileri ile bazı muhtarlar katıldı.