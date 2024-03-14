Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanırken CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın söyledikleriyle gündeme geldi. Gündeme gelen videoda, aday Mehmet Doğanay'ın Aleviler için sarf ettiği sözler Alevi vatandaşları kızdırdı.
Videoda seçmen ve köy sayısını hesaplayan aday Mehmet Doğanay, kendisine yöneltilen " Alevi köyü var mı başkanım bizde" sorusuna aday Mehmet Doğanay, "Yok çok şükür" diye cevap verdi. Bu cevap Alevi vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Mehmet Doğanay'ın sosyal medya hesaplarına gelen yorumlarda "Hiç utanmadın mı çok şükür Alevi köyü yokken derken, sen nasıl bir insansın Alevilere kurban ol sen" denildi. Aday Mehmet Doğanay, daha konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Son Dakika › Politika › CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın Alevilere Yönelik Sözleri Tepki Çekti - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki Geminbeli Tüneli'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefini açıkladı. Güler, Suşehri ilçesindeki açılışta, Sivas'ta yeni bir ekosistem inşa etmeyi ve ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Geminbeli Tüneli'nin inşaatının sorunsuz ilerlediğini ve yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da eski E Tipi Kapalı Cezaevi'nin yıkılıp yerine yapılacak adalet sarayı için düzenlenen törene katıldı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi. Ayaydın, kararın geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurduğunu ve 24 saat boyunca beklediğini belirtti.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti sırasında yaptığı cami ve cemevi benzetmesi tartışmalara neden oldu. Dernek başkanı Veysel Eken, siyasilerin milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi ve huzuru sağlamak başarısını vurguladı.
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