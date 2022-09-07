CHP'li Emir: "Standartların dışındaki kırtasiye malzemeleri son derece tehlikeli" - Son Dakika
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CHP'li Emir: "Standartların dışındaki kırtasiye malzemeleri son derece tehlikeli"

07.09.2022 12:42
CHP'li Emir: "Standartların dışındaki kırtasiye malzemeleri son derece tehlikeli"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, standartların dışında olan, zehirli maddeler içeren kırtasiye malzemelerinin son derece tehlikeli olduğunu, ancak birçok kırtasiye ürününün üzerinde CE belgesi ve TSE logosu olmadığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, standartların dışında olan, zehirli maddeler içeren kırtasiye malzemelerinin son derece tehlikeli olduğunu, ancak birçok kırtasiye ürününün üzerinde CE belgesi ve TSE logosu olmadığını söyledi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarına ve hijyene değindi.

Kırtasiye ürünlerinin üzerinde CE belgesi ve TSE logosunun mutlaka bulunması gerektiğine dikkati çeken Emir, "Standartların dışında olan, zehirli maddeler içeren kırtasiye malzemelerinin son derece tehlikeli olduğunu biliyoruz." dedi.

Ankara'nın çok sayıda ilçesinde kırtasiye malzemelerini incelediklerini aktaran Emir, birçok ürünün üzerinde CE belgesi ve TSE logosunu görmediklerini söyledi.

CE belgesi ve TSE logosu bulunmayan ürünlerin alınmaması konusunda Ticaret Bakanlığının da uyarıda bulunduğunu anımsatan Emir, "Bakanlık 'TSE belgesi olmayanları almayın' diyor ama kendisi denetim yapıyor mu? Yaptıysanız hangi sonuçlara ulaştınız, ne kadar malzemeyi ayıkladınız, ne kadarını imha ettiniz, ne kadarını cezalandırdınız?" sorularını yöneltti.

Emir, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarındaki artışlara da dikkati çekerek, okula başlayacak bir çocuğun kırtasiye masrafının yaklaşık 4 bin liraya kadar çıktığını, asgari ücretli bir ailenin bu ücreti ödeyemeyeceğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Murat Emir, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Emir: 'Standartların dışındaki kırtasiye malzemeleri son derece tehlikeli' - Son Dakika

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