CHP Antalya İl Başkanı'nın belediyede işe alınacak personel kontenjanı açıklaması - Son Dakika
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CHP Antalya İl Başkanı'nın belediyede işe alınacak personel kontenjanı açıklaması

03.03.2022 00:04
CHP Antalya İl Başkanı'nın belediyede işe alınacak personel kontenjanı açıklaması

Antalya'da yayın yapan bir televizyon programına canlı yayın konuğu olan CHP İl Başkanının yaptığı kontenjan paylaşımı açıklaması sosyal medyada TT oldu.

Antalya'da yayın yapan bir televizyon programına canlı yayın konuğu olan CHP İl Başkanının yaptığı kontenjan paylaşımı açıklaması sosyal medyada TT oldu. İl Başkanı Büyükşehir Belediyesine alınacak 655 kişiyle ilgili program yapımcısının "Sizin kaç kontenjanınız var?" sorusuna, "Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti'nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok" cevabını verdi. İl Başkanının sözleri sosyal medyada kısa sürede TT oldu.

Antalya'dan yayın yapan Kanal V Televizyonunda "Yüksek Tansiyon" isimli programda Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun canlı yayın konuğu olan CHP Antalya İl Başkanı'nın yaptığı kontenjan paylaşımı tartışmaya sebep oldu. Belediyeye personel alımının konuşulduğu anlarda program yapımcısı Ali Buldu'nun Başkan Nuri Cengiz arasında yaşanan diyalog da Ali Buldu, personel alımıyla ilgili "Benden daha fazla adam alacaksın, senden alamayacağım" sözleri üzerine Nuri Cengiz, "Burada aslında sıkıntı şu, benden adam alıp almamak değil, şu anda Büyükşehir belediyemiz, 655 kişilik bir ilan çıktı. Yedinci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansları yok, emekli olan, istifa eden ya da vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara, 2021 yılında boşalan kadro 655 kişi o da demek ki onda da İŞKUR'da ilana çıkıyorsun, o da taşeron zaten, başvuru ne kadar biliyor musunuz? 20 binin üzerinde, düşünün yani" dedi. Ali Buldu'nun "Sizin kaç tane kontenjanınız var" sorusu üzerine Cengiz, "Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti'nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok" cevabını verdi. - ANTALYA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Münir Karaloğlu, İYİ Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Antalya İl Başkanı'nın belediyede işe alınacak personel kontenjanı açıklaması - Son Dakika


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