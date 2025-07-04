CHP Antalya İl Başkanı: Operasyonları Ciddiyetle Takip Ediyoruz

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, "Genel Merkezimizce başlatılan parti içi incelemeler devam etmektedir" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek arama çalışması başlattı. Operasyon kapsamında, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte 34 kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde Manavgat'tan Antalya'ya getirilen Kara, Uncalı Semt Polikliniğinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kara'nın emniyete getirilmesinin ardından bazı partililer İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanırken, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aykut Kaya, Mustafa Erdem ve Aliye Çoşar'ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile avukatlar da geldi.

Avukatların İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile yaptığı görüşmenin ardından CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve milletvekilleri açıklama yaptı. Manavgat Belediyesine yönelik başlatılan, bazı yöneticilerin gözaltına alınmasıyla devam eden süreci dikkatle ve ciddiyetle takip ettiklerini belirten Kamacı, "Ne suçu örteriz ne de iftiraya sessiz kalırız. Partimiz, halkçı ve temiz belediyecilik anlayışından asla taviz vermez. Biz suça adı karışan kim varsa hukuk çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisiyiz. Öte yandan, hiçbir delile dayanmayan siyasi operasyonlarla, partimizin ve belediyelerimizin itibarsızlaştırılmasına da asla izin vermeyiz. Genel Merkezimizce başlatılan parti içi incelemeler devam etmektedir. Sürecin hem hukuk devleti ilkeleriyle hem de partimizin iç denetim mekanizmalarıyla uyum içinde, adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi temel beklentimizdir" dedi. - ANTALYA