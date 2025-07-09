CHP Antalya, Tutuklu Başkan Böcek İçin Destek Mitingi Düzenledi

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destek amacıyla miting düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından Karaalioğlu Parkı'nda bulunan eski büyükşehir belediye binası önünde destek mitingi düzenlendi. Başkan Böcek'in tutukluluğunun dördüncü gününde kaleme aldığı mektup led ekranlardan dinletilirken, bugün yazdığı yeni mektup da okundu.

Cezaevinden kaleme aldığı mektupta, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başkan Böcek, "Gönül isterdi ki yine yan yana, can cana, yüz yüze olalım Antalya'nın sokaklarında. İnanıyorum ki çok yakında o günler de gelecek, suçsuzluğum kanıtlanıp yargı Antalya'nın ve Türkiye'nin geleceği için en doğru kararı verecek" dedi. - ANTALYA