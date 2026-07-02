CHP Asgari Ücret Teklifini Açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin asgari ücretin artırılmasıyla ilgili kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını bildirerek, "CHP, bu kanun teklifi uyarınca asgari ücretin 45 bin 800 lira yapılmasını öngörüyor ve teklif ediyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'taki eski Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

Olayların önlenmesi adına hiçbir önlem alınmadığını savunan Günaydın, yaşananların ülke tarihine kara bir leke şeklinde geçtiğini söyledi.

Günaydın, NATO Ankara Zirvesi için alınan tedbirlere değinerek, alınan bazı önlemleri eleştirdi.

Bu kapsamda gözaltına alınanlar ile tutuklanan bazı isimleri anımsatan Günaydın, "NATO vesilesiyle zaten kıt olan cesaretinizi, vicdanınızı mı kaybettiniz ki herkesi tutuklamaya kalkışıyorsunuz? Gerçekten inanılır ve anlaşılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7. ve 8. maddelerini eleştirdi.

Teklifin 7. maddesindeki hükmün hukuka uygunluğunu söyleyebilecek tek bir insanın olamayacağını savunan Günaydın, "Evet, terör büyük suçlamadır ama o suçlamayı memleketin hakimi değerlendirecektir. Eğer o kişi teröristse zaten İdare Mahkemesi kararı, hakimi onun talebini reddedecektir. Sen diyorsun ki 'İdare Mahkemesi hakimine, Bölge İdare Mahkemesi hakimine, Danıştay'a da güvenmem'. Allah akıl versin." diye konuştu.

Teklifin 8. maddesindeki kamulaştırmayla ilgili hükme de değinen Günaydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kanunun 8. maddesi diyor ki 'bu insanların el konulan malları kamulaştırma yapmadığı halde kamulaştırılmış sayılır', bir de 'el konulduğu tarihteki geçerli fiyat neyse oradan ödenir'. Yani adamın malına 1965'te hukuksuz olarak çöktüysen, adam da bu hukuksuzluğa karşı yıllar boyunca bir hukuk davasını açmış, sürdürmüş ve başarmışsa diyorsun ki 'sana 1965 tarihli rayiçler üzerinden para öderim'. Bu Meclis bu kanunu çıkarttı. Utanç verici değil mi?"

Günaydın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 61. duruşmasını değerlendirerek, sanıklara savunma yapmaları için yeterli süre verilmediğini öne sürdü.

Savunma hakkının kısıtlandığını savunan Günaydın, "Diyorsunuz ki 'ben sana ansiklopedi gibi iddianameleri yazarım ama sana savunma hakkını da vermem'. Mahkeme salonlarından siyaset dizayn edilemez. Mahkeme de kadıya mülk olmaz." diye konuştu.

Asgari ücretin artırılmasıyla ilgili hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını bildiren Günaydın, "CHP, bu kanun teklifi uyarınca asgari ücretin 45 bin 800 lira yapılmasını öngörüyor ve teklif ediyor. Neden 45 bin 800 lira istiyoruz? Çünkü bu memlekette açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı 115 bin lira." dedi.

Günaydın, asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş şeklinde belirlenmesinden bu yana satın alma gücünün giderek gerilediğini anlattı.

Mevcut ücreti "insan haklarına, vicdana ve adalete aykırı" olarak niteleyen Günaydın, "Biz bu nedenle diyoruz ki ikinci yarıda bir ara zam yaparak asgari ücreti 45 bin liraya çıkart. Buna bağlı olarak en düşük emekli aylığını da 45 bin 800 lira yap. Diğer emeklilerin aylıklarını da buna paralel olarak yükselt." diye konuştu.