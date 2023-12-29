CHP, askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve GATA\'nın yeniden yapılandırılmasını bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve askeri hekimlere yönelik tıp fakültesi ve eğitim hastanesi olarak Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden ayrılarak yeniden yapılandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Şahbaz, parti genel merkezindeki basın toplantısında, 22-23 Aralık'ta hain terör saldırılarında 12 askerin şehit olduğunu, 13 personelin yaralandığını hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Harekatlardaki kayıpların ardından, askeri hastanelerin neden kapatıldığı ve bu kayıplarda askeri hastanelerin sivil hastane olarak hizmet verir hale gelmesinin rolünü sorgulama zamanının geldiğini ifade eden Şahbaz, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) dahil Türkiye'nin dört bir yanında kurulu 34 asker hastanesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredildiğini anımsattı.

Bu hastanelerden 2'sinin kapatıldığını, 24'ünün bulundukları illerdeki devlet hastanelerine ek bina olarak poliklinik hizmeti verir hale getirildiğini, bağımsız hastane olarak hizmet verenlerin ise askeri hastane niteliğini kaybettiğini dile getiren Şahbaz, askeri hastanelerin sivil hastane olarak Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle TSK'nın, geniş çaplı harekat görevleri yapan ve teröristle mücadele harekatı icra eden ancak askeri sağlık sistemi olmayan nadir ordulardan biri haline geldiğini söyledi.

CHP'li Şahbaz, "Operasyonlarda yaralanan, mayın gibi ağır vücut travması yaşayan ve çok hızlı ve özel müdahale gerektiren yaralılarımızın, sivil hastanelerde yeterli tecrübesi olmayan ekipler tarafından, gerekli cerrahi ve tıbbi müdahalelerinin yapılması ne kadar mümkün olmaktadır? Bu soruların cevabı yoktur." diye konuştu.

"Tıp tarihi ve eğitiminde askeri hekimliğin yeri çok önemli"

Tıp tarihi ve eğitiminde askeri hekimliğin yerinin çok önemli olduğunu belirten Şahbaz, GATA'nın gerek verdiği sağlık hizmeti gerekse yetiştirdiği hekimler, hocalar, sağlıkçılarla benzersiz bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Şahbaz, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlardan kaynaklanan yaralanmalara karşı tedavi yöntemleri, hava, uzay, su altı hekimliği, harp cerrahisi gibi çok özel uzmanlık gerektiren alanların, sivil tıp fakültelerinin eğitim müfredatında bulunmadığını dile getirdi.

"GATA ve askeri hastanelerin devri ile askeri hekimliğin yüz yılı aşkın tecrübesi ortadan kaldırılmıştır" diyen Şahbaz, dünyanın önemli ordularının neredeyse tamamının kendine bağlı sağlık hizmetleri ve buna bağlı uzmanlık alanları mevcut iken, etrafı adeta ateş çemberinde olan ve sürekli askeri harekatta bulunan, dünyanın en büyük ordularından Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sağlık sisteminin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, şunları kaydetti:

"Askeri hastanelerin tekrar açılacağı söylemlerine rağmen henüz somut hiçbir adım atılmamıştır. Kuzeyde ve güneyinde sürekli çatışmaların yaşandığı istikrarsız bir bölgede ve terör tehdidi altındaki ülkemizde askeri hastanelerin açılması, büyük bir önem arz etmektedir. Alanında uzman hekim ve sağlık personelinin bulunduğu hastanelerin varlığı, olası bir saldırıda yaralanan askerlerin hayatta kalma olasılığını çok artıracaktır. İktidar, tüm modern ordularda var olan ve yüz yılı aşkın tecrübeyle katkıları ortada olan askeri sağlık sistemini yeniden kurmak için neyi beklemektedir? Cumhuriyet Halk Partisi olarak askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve askeri hekimlere yönelik tıp fakültesi ve eğitim hastanesi olarak Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden ayrılarak yeniden yapılandırılmasını bekliyoruz."