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CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması - Son Dakika

CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

30.09.2021 14:57
CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Başkanı Ali Çankır, memurların 3600 ek gösterge hakları için yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge için milyonlarca memur CHP iktidarını bekliyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Başkanı Ali Çankır, memurların 3600 ek gösterge hakları için yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge için milyonlarca memur CHP iktidarını bekliyor" dedi.

Memur ve emekli ikramiyeleri ile maaşlarını etkileyen 3600 ek gösterge hakkında CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır açıklamalarda bulundu. CHP Aydın İl Başkanlığında parti yönetimi ve partililerin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, "Bugün Türkiye'nin her yerinde, iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir bir adım atılmayan bir vaadi, bir sözü, gerçekleştirilmeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandık. Bugün ülkenin her yerinde 3600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen, milyonlarca memurumuzun sesi olmak için buradayız. Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunuyor. Çalışırken de emekli olduğunda da insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyor" dedi.

24 Haziran Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara 3600 ek gösterge müjdesi verdiğini hatırlatan Çankır, "Sayın Erdoğan seçim öncesi bir konuşmasında bunu dile getirmiş ve bu konuda sorunu çözeceğini söylemişti. Ancak seçimlerin üzerinden 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı. 3600 ek gösterge milyonlarca memurumuz için hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Son olarak 3600 ek gösterge hakkını bekleyen memurlara bir söz de Çalışma Bakanlığı tarafından verildiğini kaydeden Çankır, "Bu yıl gerekli çalışmaların yapılacağı ve 3600 ek gösterge konusunun çözüleceği söylendi. Her zaman olduğu gibi yine 3600 ek gösterge hakkı, milyonlarca memura verilen bir vaat olarak kaldı. Milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkı için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını bekliyor. İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen öğretmenlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin, din görevlilerimizin, infaz koruma memurlarımızın, 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Emekli, Memur, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Aydın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması - Son Dakika
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