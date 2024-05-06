CHP Aydın Milletvekilleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Aydın Milletvekilleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti

CHP Aydın Milletvekilleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel\'i ziyaret etti

CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i tebrik etmek ve yeni dönem için destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde aldığı sonuçlar konuşuldu.

06.05.2024 14:47  Güncelleme: 14:52
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, ikinci kez seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e makamında tebrik ve yeni dönem için destek ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile bir araya geldiği ziyarette CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı sonuçlar konuşuldu. Kuşadası'nda hizmet çağının devam edeceğini belirten CHP Aydın milletvekilleri, Başkan Günel'i tebrik ederek yeni döneminde de başarılar diledi.

CHP Aydın Milletvekillerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Günel, "Bugün, CHP Aydın Milletvekillerimiz Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül'ü belediyemizde ağırladık. Değerli milletvekillerimiz bizlerle her zaman çok yakından ilgileniyor. Kendilerine ziyaretleri ve bizlere sundukları destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Aydın Milletvekilleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti - Son Dakika

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