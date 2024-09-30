CHP Aydın Milletvekillerinden Açıklama - Son Dakika
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Politika

CHP Aydın Milletvekillerinden Açıklama

Tezcan, CHP'nin yerel seçim zaferini vurgulayarak Aydın'ın Ankara'dan hak ettiği payı almak için çalıştıklarını söyledi.

30.09.2024 16:17
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CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Süleyman Bülbül, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Efeler ilçesindeki parti binasında konuşan Tezcan, yeni yasama döneminin yarın başlayacağını belirtti.

Geçen yasama döneminin yoğun bir yerel seçim kampanyası süreciyle geçtiğini kaydeden Tezcan, "31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik. CHP, Türkiye'nin birinci partisidir. Yerel seçimde alınan birinciliğin konjonktürel bir sonuç olmadığı görüldü. Yapılan bütün anketlerde CHP, ortalama 5 ila 8 puanla birinci parti olma özelliğini taşıyor." dedi.

Tezcan, Aydın'ın Ankara'dan hak ettiği payı almasının gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, kentin problemlerini yakından bildiklerini ifade etti.

Karakoz ve Bülbül de kentin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Aydın Milletvekillerinden Açıklama - Son Dakika

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