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CHP Belediye Başkanları Toplantısı

CHP Belediye Başkanları Toplantısı
10.07.2025 14:24
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CHP, genel başkan Özgür Özel liderliğinde, belediye başkanlarını topladı ve operasyonları değerlendirdi.

CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

412 belediye başkanının katıldığı toplantıda, tutuklu bulunan belediye başkanlarının yerine vekilleri bulundu.

Toplantıda, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar görüşüldü, atılacak adımlar değerlendirildi.

Öte yandan, CHP binasına, tutuklanan ve yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Özgürlük" yazan afiş asıldı.

Toplantının bitimine yakın İzmir'in Çiğli Belediyesinden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak, işe iadelerini talep etti.

Grup adına konuşan işçilerden Hale Ören Özdinçer, 2024'te işten çıkarıldıklarını, işe iade edilmeyen 16 arkadaşıyla mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

İşlerini geri almak istediklerine işaret eden Özdinçer, "'Kadınız, haklıyız' diyoruz. Hala bir cevap alamadık. İşimizi geri alana kadar devam edeceğiz. Her gün buradayız. İşimizi almadan bu eylemi sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. 147 işçi çıkarıldı. 49 tanesi sanırım geri alındı, diğerleri alınmadı. Bazıları başka belediyelere yönlendirildi. Bekleyen 16 kadınız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Çiğli, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Belediye Başkanları Toplantısı - Son Dakika

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