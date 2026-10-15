CHP Bilecik İl Başkanlığına İsmail Cinoğlu atandı, Yağmur danışman oldu - Son Dakika
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CHP Bilecik İl Başkanlığına İsmail Cinoğlu atandı, Yağmur danışman oldu

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CHP Bilecik İl Başkanlığına İsmail Cinoğlu atandı, Yağmur danışman oldu
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CHP Bilecik İl Başkanlığına iş adamı İsmail Cinoğlu atandı. Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur ise Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına iş adamı İsmail Cinoğlu atandı.

CHP alınan "Mutlak Butlan" kararının ardından bazı il örgütlerinde görev değişiklikleri yaşanırken, geçtiğimiz Temmuz ayında CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile birlikte il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin görevlerine Genel Merkez tarafından son verilmişti. 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Bilecik teşkilatıyla ilgili yeni görevlendirme kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda CHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Kazım Yağmur atanmıştı.

Kazım Yağmur, Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. Yerine ise iş adamı İsmail Cinoğlu atandı. Yapılan bu görev değişimi sonrası bir açıklama yapan Yağmur, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Bilecik il örgütümüzün çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin görev ve sorumluluklar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yürütmekte olduğum Bilecik İl Başkanlığı görevini devralmak üzere önerdiğim İsmail Cinoğlu'nun görevlendirilmesi, sayın genel başkanımız tarafından uygun görülmüştür. Şahsıma ise Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevi tevdi edilmiştir. Üstlendiğim bu sorumluluk kapsamında; örgütlerimiz arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgenin talep ve ihtiyaçlarının doğrudan takip edilmesi ve çalışmalarımızın ortak hedefler doğrultusunda yürütülmesi için kararlılıkla çalışacağım. Şahsıma duyduğu güven dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyor; Bilecik İl Başkanlığı görevini üstlenecek Sayın İsmail Cinoğlu'nu tebrik ederek kendisine başarılar diliyorum. İl başkanlığım süresince birlikte emek verdiğimiz örgütümüzün tüm üyelerine ve desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örgütümüzün birliğini, ortak çalışma iradesini ve halkımıza karşı sorumluluğumuzu esas alarak görevimi yerine getireceğim" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaBilecikSon Dakika

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