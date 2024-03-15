CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum\'un Refahına Hizmet Edeceğiz

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, 31 Mart'ta halkın iradesiyle Bodrum'un kendisine emanet edileceğine inancını dile getirerek, "Gücümüz ve motivasyonumuz her gün artıyor. Memleketimizin, milletimizin refahına, çıkarına olan işleri nasıl gerçekleştireceğimizi herkese göstermek istiyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında Konacık'ta merkez, sanayi sitesi ve alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti, talepleri dinledi, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bodrum Belediyesi organizasyonunda Çırkan Pazar yerinde gerçekleştirilen iftar programına katılan Mandalinci daha sonra Konacık ve Çırkan'da kahvehane toplantısında halkla bir araya geldi.
Halk buluşmasında, kendisine gösterilen samimiyet ve destekten dolayı teşekkür eden Mandalinci, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde vazifelendirmeleri görev edinmiş bir Türk genci olarak, böyle önemli bir bölge, önemli turizm destinasyonu bana emanet edildiğinde, nasıl sahip çıkacağımızı, memleketinin, milletinin refahına, çıkarına olan işleri nasıl gerçekleştireceğimizi herkese göstermek istiyorum. Ben başarıya açım, Bodrum da hizmete. İşte bu birliktelik, önümüzdeki 5 yıl boyunca Bodrum'a çok güzel hizmetleri beraberinde getirecek" dedi.
İktidar partisinin yıllardır ihmal ettiği Bodrum'u almak için şimdi imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Mandalinci, vatandaşın buna en doğru cevabı 31 Mart'ta sandıkta vereceğini ve önemli bir oy oranıyla seçimleri kazanacaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Meclis üyeliği yaptığı 5 yılda önemli bir tecrübe kazandığını kaydeden Mandalinci, hep vatandaşın arasında olduğunu ve sorunlarını çözmek için gayret gösterdiğini, çözdüğünde de çözemediğinde de halkı bilgilendirdiğini söyledi.
Vatandaşı asla yalnız bırakmayacağız
Göreve talip olma nedeninin altında tanıtım, etiket, koltuk sevdası değil, vatana, millete borcu ödemek amacının bulunduğunu ifade eden Mandalinci, şöyle devam etti:
"Bu vatan, bu memleket bizlere çok şey verdi, şimdi sıra bizde. Gerek gençliğimizi vereceğiz gerek zamanımızı vereceğiz gerekse eşimizden, ailemizden, çoluğumuzdan feragat edeceğiz. Ancak memleketimizi, vatandaşlarımızı asla ve asla yalnız, çaresiz, çözümsüz bırakmayacağız. Siz vatandaşın arasındaysanız, ulaşılabiliyorsanız, derde derman olmak için azim ve kararlılıkla çalışıyorsanız, vatandaş da sizin arkanızda dimdik durur. Ben 5 yıl boyunca bunu sahada çok iyi tecrübe ettim, deneyimledim. Bu yol tek başıma benim yolum değil, mücadelem değil. 31 Mart akşamı o sandıktan tek başına CHP, Tamer Mandalinci çıkmayacak. Bu bir ekip işi, adanmışlık ve memleket meselesi. Bu yol hepimizin yolu. Biz memleketimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmazsak, yarın bir gün bizim neslimiz, çocuğumuz, torunlarımız bizden hesap soracaklar. Bu bilinçle hareket edeceğiz. ve inşallah Bodrum'a, sizlerin de son derece memnun olduğu, rızasının olduğu bir yönetim anlayışıyla birlikte hizmet ediyor olacağız"
"Bu enerji, Bodrum'a hizmet olarak dönecek"
Bu vizyon, enerji, sinerjinin hizmet olarak Bodrum'a döneceğini ifade eden Mandalinci, ilçenin sorunlarını bildiklerini, doğru, sistematik, planlı programla çözümleri hayata geçireceklerini anlattı, "Allah nasip ederse, 1 Nisan'dan sonra da belediye başkanı olarak, bu kahvelerde, çarşıda, pazarda, yine karşılaşacağız, yine aranızda olacağım. Ekibim, çalışma arkadaşlarım, belediye iş ve işlemlerini yürütecekler. Benim asıl yerim, makam odası değil Bodrum'un sokakları, halkımın dükkanı, pazarı, çarşısı olacak" dedi.
Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen 4'ncü Bodrum İnşaat ve Gayrimenkul Yapı Fuarı'na katılan Tamer Mandalinci, Bodrum'a yeni fuar alanı kazandırma ve kış dönemine ilişkin fuar çeşitliliğini artırma hedeflerinin olduğunu, karşılaşılan sorunları iş birliğinde, ortak akılda çözüme kavuşacağını anlattı.
Başkan Adayı Mandalinci, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ve Çırkan Mahalle Muhtarlığına da ziyaretlerde bulundu. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum'un Refahına Hizmet Edeceğiz - Son Dakika
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların 'halen akıl dışı' olduğu ifadeleriyle reddetti. Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, 'Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor.' denildi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ekonomik sorunlarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlık sorunlarının acil çözüm beklediğini belirtti. Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, gazilere gereken desteğin verilmesini talep etti.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin milletin aklıyla alay ettiğini ve deste deste paralarla oyunun iyice kirlendiğini söyledi. Erdoğan, Van halkına seslenerek, 31 Mart'ta sandıkta bu sinsi ve kirli oyunların hesabını sormalarını istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?