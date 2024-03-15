CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum'un Refahına Hizmet Edeceğiz - Son Dakika
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Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum'un Refahına Hizmet Edeceğiz

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum\'un Refahına Hizmet Edeceğiz

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında Konacık'ta esnafı ziyaret etti ve halkla bir araya geldi. Mandalinci, Bodrum'un refahına hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

15.03.2024 15:31  Güncelleme: 16:14
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CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, 31 Mart'ta halkın iradesiyle Bodrum'un kendisine emanet edileceğine inancını dile getirerek, "Gücümüz ve motivasyonumuz her gün artıyor. Memleketimizin, milletimizin refahına, çıkarına olan işleri nasıl gerçekleştireceğimizi herkese göstermek istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında Konacık'ta merkez, sanayi sitesi ve alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti, talepleri dinledi, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bodrum Belediyesi organizasyonunda Çırkan Pazar yerinde gerçekleştirilen iftar programına katılan Mandalinci daha sonra Konacık ve Çırkan'da kahvehane toplantısında halkla bir araya geldi.

Halk buluşmasında, kendisine gösterilen samimiyet ve destekten dolayı teşekkür eden Mandalinci, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde vazifelendirmeleri görev edinmiş bir Türk genci olarak, böyle önemli bir bölge, önemli turizm destinasyonu bana emanet edildiğinde, nasıl sahip çıkacağımızı, memleketinin, milletinin refahına, çıkarına olan işleri nasıl gerçekleştireceğimizi herkese göstermek istiyorum. Ben başarıya açım, Bodrum da hizmete. İşte bu birliktelik, önümüzdeki 5 yıl boyunca Bodrum'a çok güzel hizmetleri beraberinde getirecek" dedi.

İktidar partisinin yıllardır ihmal ettiği Bodrum'u almak için şimdi imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Mandalinci, vatandaşın buna en doğru cevabı 31 Mart'ta sandıkta vereceğini ve önemli bir oy oranıyla seçimleri kazanacaklarını belirtti.

Bodrum Belediye Meclis üyeliği yaptığı 5 yılda önemli bir tecrübe kazandığını kaydeden Mandalinci, hep vatandaşın arasında olduğunu ve sorunlarını çözmek için gayret gösterdiğini, çözdüğünde de çözemediğinde de halkı bilgilendirdiğini söyledi.

Vatandaşı asla yalnız bırakmayacağız

Göreve talip olma nedeninin altında tanıtım, etiket, koltuk sevdası değil, vatana, millete borcu ödemek amacının bulunduğunu ifade eden Mandalinci, şöyle devam etti:

"Bu vatan, bu memleket bizlere çok şey verdi, şimdi sıra bizde. Gerek gençliğimizi vereceğiz gerek zamanımızı vereceğiz gerekse eşimizden, ailemizden, çoluğumuzdan feragat edeceğiz. Ancak memleketimizi, vatandaşlarımızı asla ve asla yalnız, çaresiz, çözümsüz bırakmayacağız. Siz vatandaşın arasındaysanız, ulaşılabiliyorsanız, derde derman olmak için azim ve kararlılıkla çalışıyorsanız, vatandaş da sizin arkanızda dimdik durur. Ben 5 yıl boyunca bunu sahada çok iyi tecrübe ettim, deneyimledim. Bu yol tek başıma benim yolum değil, mücadelem değil. 31 Mart akşamı o sandıktan tek başına CHP, Tamer Mandalinci çıkmayacak. Bu bir ekip işi, adanmışlık ve memleket meselesi. Bu yol hepimizin yolu. Biz memleketimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmazsak, yarın bir gün bizim neslimiz, çocuğumuz, torunlarımız bizden hesap soracaklar. Bu bilinçle hareket edeceğiz. ve inşallah Bodrum'a, sizlerin de son derece memnun olduğu, rızasının olduğu bir yönetim anlayışıyla birlikte hizmet ediyor olacağız"

"Bu enerji, Bodrum'a hizmet olarak dönecek"

Bu vizyon, enerji, sinerjinin hizmet olarak Bodrum'a döneceğini ifade eden Mandalinci, ilçenin sorunlarını bildiklerini, doğru, sistematik, planlı programla çözümleri hayata geçireceklerini anlattı, "Allah nasip ederse, 1 Nisan'dan sonra da belediye başkanı olarak, bu kahvelerde, çarşıda, pazarda, yine karşılaşacağız, yine aranızda olacağım. Ekibim, çalışma arkadaşlarım, belediye iş ve işlemlerini yürütecekler. Benim asıl yerim, makam odası değil Bodrum'un sokakları, halkımın dükkanı, pazarı, çarşısı olacak" dedi.

Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen 4'ncü Bodrum İnşaat ve Gayrimenkul Yapı Fuarı'na katılan Tamer Mandalinci, Bodrum'a yeni fuar alanı kazandırma ve kış dönemine ilişkin fuar çeşitliliğini artırma hedeflerinin olduğunu, karşılaşılan sorunları iş birliğinde, ortak akılda çözüme kavuşacağını anlattı.

Başkan Adayı Mandalinci, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ve Çırkan Mahalle Muhtarlığına da ziyaretlerde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum'un Refahına Hizmet Edeceğiz - Son Dakika

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