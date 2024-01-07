 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda halkla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda halkla buluştu

Aydın'da adaylığı açıklanan CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, pazar esnafının ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm getireceğini belirtti.

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Çamlıdere Pazarı\'nda halkla buluştu
07.01.2024 - 15:22,
Abone Ol

Aydın'da adaylığı ilk açıklanan isimlerden olan CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, çalışmalarında devam ediyor. Aydın'da sahaya ilk inen Belediye Başkan adaylarından olan ve Bozdoğan'da siyasete adeta renk katan Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda halkla bir araya geldi.

Saha çalışmalarına aralıksız devam eden CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan adayı Mustafa Galip Özel, her hafta pazar günleri kurulan ve bölgenin simgesi haline gelen Çamlıdere Pazarı'nda esnafların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretinden dolayı Özel'e başarı dileyen pazar esnafı, "Samimiyetiniz için de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Çamlıdere Pazarı'nda esnaf ziyaretinin ardından vatandaşları dinleyen Galip Özel "Hem pazar esnafının hem de vatandaşların bir araya geldiği pazar yerlerini ziyaret etmeyi önemsiyorum. Bu ziyaretler vatandaşın talep ve sorunlarını bizlere yerinde tespit etme imkanı veriyor. Yerel yönetim olarak bizler esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağız, onları dinleyip ortak akıl ve kararla istek, öneri ve taleplerine çözüm getireceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Bozdoğan, Aydın, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda halkla buluştu - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:43:26. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda halkla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement