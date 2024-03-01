CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dağ Yöresinin Kıymetini Anlattı - Son Dakika
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Politika

CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dağ Yöresinin Kıymetini Anlattı

CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dağ Yöresinin Kıymetini Anlattı

CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, dağ yöresinden insanların zorunlu olarak göç ettiğini ifade ederek, 'Artık şehirde yaşayan insanlar dağ yöresinin kıymetini anladı' dedi.

01.03.2024 16:50  Güncelleme: 16:54
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CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, dağ yöresinden insanların zorunlu olarak göç ettiğini ifade ederek, "Artık şehirde yaşayan insanlar dağ yöresinin kıymetini anladı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları çerçevesinde Keles ilçesini ziyaret etti. CHP Keles Belediye Başkan Adayı Orhan Aslan'ın eşlik ettiği ziyarette, esnaf, pazarcı ve vatandaştan destek istendi. Muhtarlar ve sivil toplum temsilcileri ile de bir araya gelen Bozbey, dağ ilçelerinden şehre göç sorununa değindi.

Toplantıda konuşan Mustafa Bozbey, dağ yöresine 4 ilçe ile birlikte bakılması gerektiğini ifade ederek, "Bursa'dan geldik, inanılmaz bir sis çökmüş. Kirli bir hava Bursa'nın üzerindeydi. İnsanlar nefes alırken bile nasıl bir hava soluduğunun farkında değil. Ama ne zaman bu tarafa doğru yola çıkmaya başladık, temiz havayı içimizde hissettik. Dağ yöresi inanılmaz güzelliklere sahip bir yer ve çok değeri bir halkı var. Ama zorunluluktan yıllarca kentin içine göç verdi. Dağ yöresine baktığımızda toplam 40 bin nüfusa sahip ama Bursa merkezde 400 bin dağlı vatandaşımız var. Bu insanlar neden gittiler, yıllarca buraya oy istemeye geldiler, dağdaki insanlarımız oy verdiler ama sonra dönüp buraya bakmadılar" diye konuştu.

Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl olsa buradaki oyları garanti gördüler. 'Buralarla uğraşmaya gerek yok. Zaten kaç kişiler' diyerek doğru dürüst bir hizmeti buraya getirmediler. Ondan sonra gençler burayı terk etti ve tarımla uğraşmadı, hayvancılıkla uğraşmadı. Sonra kentte sizlerin verdiği desteklerle yaşamaya, bir şeylere yapmaya çalıştılar"

Dağın özelliklerine yaraşır, hayvancılık, dağ turizmi, kaplıcaları, tarımsal faaliyetlerle değerlendirilseydi dağ nüfusunun toplamda 150 bin civarında olabileceğini dile getiren Bozbey, "Artık şehirde yaşayan insanlar bile dağ yöresinin kıymetini daha iyi anlamaya başladılar. Bazıları geriye dönmeye başladı. Hele hele pandemi ile beraber toprağın kıymetini anladık. Pandemiden sonra bu bölgede bir hareketlilik oldu. Diğer taraftan da bizim arazilerimizin yaklaşık yüzde 30'u el değiştirdi. Alanlar burada gelecek gördükleri için aldılar. Buraların değişebileceğini gördükleri için aldılar. Sizler de mecbur kaldığınız için sattınız. Belki çocuğunuza şehirde bir ev, bir araba almak için sattınız. Artık geçinen bir dağ yöresi ve kent için geliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dağ Yöresinin Kıymetini Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dağ Yöresinin Kıymetini Anlattı - Son Dakika
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